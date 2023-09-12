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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لرفع التعديات والإشغالات بشوارع العمرانية.. صور

رفع التعديات
رفع التعديات

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عدد من شكاوي قاطني حي العمرانية لتضررهم من مقهي بشارع عدوي سليم أمام شارع كمال منصور لتعديها علي حرم الطريق بوضع كراسي مما يعرقل الحركة المرورية بالشارع .

كما تلقت محافظة الجيزة شكوي أحد المواطنين من قاطني شارع المزلقان بالعمرانية الشرقية يتضرر من انتظار سيارات الخشب أمام العقار القاطن به مما يتسبب في صعوبة الدخول والخروج لمنزله .

علي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق لبحث الشكاوي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة التواجد الميداني للتصدي لكافة أشكال التعدي وللعمل علي حل أى شكاوي تواجه المواطنين للأرتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار قام حي العمرانية بحملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والاشغالات الموجودة بنهر بالشارع وتم ايداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار ذلك مجددآ .

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