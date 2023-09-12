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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

أنواع ديدان البطن
أنواع ديدان البطن

تصيب ديدان البطن الصغار والبالغين بسبب بعض العادات السيئة والخاطئة في الحياة اليومية، مثل شرب وتناول الماء والطعام الملوث، أو عن طريق قضم الأظافر بالفم.

 

أنواع ديدان البطن

 

وتحدث ديدان البطن نتيجة تناول الأطعمة مع شخص مصاب بالديدان، أو تناول الطعام الملوث، وعدم غسل اليدين قبل تناول الطعام، أو عند تناول الطعام غير المطبوخ جيداً.

 

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وهناك الكثير من أنواع الديدان المنتشرة، والأكثر خطورة، ومن الديدان الأكثر شيوعاً، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي، وهي:

 

_ الدودة الشريطية أو الدودة الوحيدة :

هذه الدودة تظهر كحويصلة عند تحليل البراز، وقد لا تشعر بأعراضها، مثل الضعف وفقدان الشهية والإسهال ووجع البطن.

 

_ دودة هيتروفيس :

ديدان الهيتروفيس تنتشر في جدار الأمعاء الدقيقة، وهي دودة صغيرة جداً، ذات لون أحمر ويبلغ طولها 2 ملم.

 

أنواع ديدان البطن

 

_ دودة الإسكارس :

هذه الدودة منتشرة ولها اسم آخر فيطلق عليها العامة ثعبان البطن، وتنتشر هذه الدودة في تجويف الأمعاء الدقيقة، وخطر هذه الدودة على الصغار أنها تسبب لهم سوء تغذية، بسبب أنها تتغذي على المواد الغذائية التي يتناولونها، وقد يصل طولها إلى 30سنتيمتر.

 

_ دودة الإنكلستوما :

وهي دودة رفيعة يصل طولها نحو 1 سنتيمتر، هذه الدودة خطيرة جداً لأنها تتغذى على الدم، وتسبب الأنيميا وأمراض فقر الدم، ومن أعراض الإصابة بدودة الإنكلستوما الشعور بصداع والإغماء وزغللة العين، وسماع صوت صفير في الأذن، وانتفاخ البطن.

 

_ دودة الإكسيورس :

تعيش هذه الدودة في الأمعاء وبعضها يفضل العيش في الزائدة الدودية، ودودة الإكسيورس عبارة عن ديدان صغيرة بيضاء اللون.

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