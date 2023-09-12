بهدف مواجهة الصين وكوريا الشمالية.. كيشيدا يعين وزيرين جديدين للدفاع والخارجية

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشدا، اليوم الثلاثاء، تغيير وزراء الخارجية والدفاع في إعادة تشكيل الوزارة المقررة غدا الأربعاء.

ويهدف كيشيدا إلى تعزيز شعبيته المتدنية بعد أن خسر حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وزيرة الخارجية: يوكو كاميكاوا

كاميكاوا هي وزيرة العدل السابقة وعضو بارز في حزب كيشيدا. وستحل محل يوشيماسا هاياشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية.

وتعتبر كاميكاوا أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في اليابان منذ 2009. كما ستكون مسؤولة عن التعامل مع قضايا دولية حساسة مثل التحالف مع الولايات المتحدة والتنافس مع الصين والتفاوض مع كوريا الشمالية.

وزير الدفاع: مينورو كيهارا

كيهارا هو نائب سابق لوزير الخارجية ومستشار خاص لكيشيدا. وسيلحق بـ ياسوكاتسو هامادا، الذي شغل منصب وزير الدفاع.

ويعتبر كيهارا أول شخص يتولى منصب وزير الدفاع دون خبرة عسكرية أو إدارية سابقة. وستكون مهمته تحديث قدرات الدفاع الذاتي للبلاد والتصدي للتهديدات المحتملة من قبل كوريا الشمالية والصين.

أما بقية أعضاء مجلس الوزراء، فستظل دون تغيير، حسبما ذكرت صحف يابانية.

وسيرافق كاميكاوا وكيهارا في إعادة تشكيل الحكومة ثلاث نساء أخرى: سانائ تاكاغى، وزيرة التجارة والصناعة، وأسانو سود، وزيرة التطور، وإيرىكو ياماتانى، وزيرة إصلاح التنظيمات. بذلك، يصبح عدد نساء مجلس الوزراء خمس نساء من إجمالى 20 عضوًا.

تحديات وأزمات

ويعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء هى خطوة مهمة لكيشيدا لإظهار رؤيته وقدرته على القيادة. ومع ذلك، فإنه يواجه تحديات كبيرة في تحسين الاقتصاد ومكافحة جائحة كورونا والتعامل مع الأزمة النووية في فوكوشيما. كما يحتاج إلى استعادة ثقة الناخبين قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر 2024.