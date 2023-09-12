صبحي: إقامة معرض "بيزنس يا شباب " بهدف إحياء الحرف التراثية واليدوية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن إقامة معرض "بيزنس يا شباب" يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف التراثية واليدوية، والعمل على فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تجهيزات معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، باستاد القاهرة الدولي وفقا لبيان الوزارة.

وأشار صبحي إلى حرص الوزارة على التوسع في إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، لافتاً الى أن الوزارة حرصت علي تنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات داخل مراكز الشباب مجانا، والتي ساهمت بدورها في توفير العديد من فرص العمل.

وأوضحت الوزارة أن المعرض يضم مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب على الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة على تلك الحرف من الانتهاء.