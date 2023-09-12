أسيوط .. السجن 7 سنوات لـ تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالهيروين

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ،تشكيل عصابي مكون من 3 عمال بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر والحبس مع الشغل لمدة سنة لحيازتهم أسلحة نارية ذخيرة بمدينة أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع الدعوى رقم 2171 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول أحمد علي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط تفيد قيام كلا من " عبد الرحمن . ح . أ " 39 عاما ، عامل ، و أحمد . م . ف " 24 عاما ، سباك " و " عاطف . ع . ع " 37 عاما ، صنايعي بلاط ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من أشخاصهم ومساكنهم أماكن لإخفاء تجارتهم للمواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول أحمد علي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين بمنزل المتهم الثاني لإعداد كمية من المواد المخدرة استعدادا لتوزيعها على عملائهم .

وتمكنت القوة من ضبطهم وبحوزة المتهم الثاني حقيبة بداخلها 40 تذكرة لمادة الهيروين المخدر وكذلك مبلغ مالي 300 جنيه وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع بداخله ذخيرة و 12 تذكرة لمادة الهيروين المخدر كما عثر بحوزة المتهم الثالث على 11 تذكرة هيروين .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم .