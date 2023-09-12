علي فرج يصعد لربع نهائي بطولة قطر للإسكواش

تأهل نجم وادى دجلة علي فرج، إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، بعد فوزه على فارس الدسوقي-المصنف الـ14 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-7) (12-10)، ليقترب العالمي من اقتناص ثاني ألقابه في الموسم الجديد، ومن المقرر أن يلتقي "فرج"-المصنف الأول عالميًا- يوم الخميس مع اللاعب طارق مؤمن المصنف الـ8 عالميًا.



يأتي ذلك استمرارًا للأداء القوي للدجلاوي علي فرج، في البطولات الكبرى، للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، وحصد ألقاب جديدة خلال مشواره الرياضي، بفضل جهود إدارة وادى دجلة في تقديم الدعم للمواهب الرياضية وتحفيزها لاعتلاء منصات التتويج.



وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.