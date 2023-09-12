نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن عمر كمال| مستند

قررت نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عن مغني المهرجانات عمر كمال بعد أزمته الأخيرة مع حمو بيكا بسبب أغنية “انتي معفنة”.

وفيما يلي ننشر مستندا بنص القرار الصادر من نقابة الموسيقيين برفع الإيقاف عن عمر كمال نقلا عن منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تفاصيل التحقيق مع الثنائي عمر كمال وحمو بيكا، بعدما ظهرا في فيديو يرددان أغنية “أنتي معلمة” ولكن بعد تحريف كلماتها الأصلية، ويقولان: "أنتي معفنة".

غرامة مالية 50 ألف جنيه

وقال مصطفى كامل ‏خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور" إن نتيجة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا، جاءت بتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه على كل منهما، وإيقافهما عن الغناء والحفلات لمدة أسبوع، بسبب أغنية "أنتي معفنة".

وتابع مصطفى كامل : "لما لاقوا نفسهم بيقعوا؛ بدأوا يعملوا فيديوهات، عشان يتصدروا التريند ويرجعوا تاني.. هتشوفوا مني الوش التاني، ولا رجعة، وبحذركم بالشطب".

وقال نقيب الموسيقيين،: "عاقبت مطرب المهرجان الذي أساء إلى الدكتور أحمد زويل، وتم شطبه، متابعا: "أي حد يغني الأغنية دي؛ سيعاقب بنفس العقوبة، ولو شوفنا فيديو لاحق؛ فصاحب الفيديو سينال نفس العقوبة.. وإحنا عاقبنا حمو بيكا وعمر كمال".