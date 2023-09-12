نجوم الفن والإعلام يشاركون في عزاء والدة تامر أمين ..فيديو وصور

حرص عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة علي تقديم واجب العزاء للإعلامى تامر أمين فى وفاة والدته.

وكان من أبرز الحاضرين، عمرو الليثى والفنان تامر عبد المنعم والمهندس أسامة الشيخ والإعلامية القديرة سناء منصور والفنانة وفاء مكى والإعلامى محمد الغيطى واللواء سمير فرج والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.

كما حضر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام والكابتن طارق قنديل والإعلامي أحمد شوبير والفنانة نهال عنب ومجدي الجلاد.

وبدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامى تامر أمين، وكان أول الحاضرين الكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام وكان الإعلامى تامر أمين فى استقباله، كما حضرت الإعلامية بوسى شلبى لتقديم واجب العزاء.



وشيعت جنازة والدة تامر أمين إلى مثواها الأخير منذ يومين من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامى محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء .

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