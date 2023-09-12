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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريمون مقار: تدخل الشركة المتحدة في الإنتاج أنقذ الدراما

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

قال المنتج ريمون مقار إنه لدينا مشكلة كبيرة في سوق الدراما، والدولة وجدت أن هذه الصناعة تنهار، وهناك مسلسلات تتوقف عن الإنتاج بسبب التعثرات المادية التي تواجهها المحطات.

 

وأضاف مقار، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن تدخل الشركة المتحدة في الإنتاج أنقذ صناعة الدراما، ونظم العملية، واستطعنا نعمل معًا حتى تظل الدراما المصرية رقم واحد.

 

وأشار إلى أن اتحاد منتجين مصر تحت رعاية الشركة المتحدة، ولكن لا يتبعها، وهي للتحكم في مواجهة مشكلات الصناعة، والذي نستهدف من خلاله تطوير المحتوى وضبط أسعار السوق، وقدرة المنتج المصري على المنافسة.

 

وتابع: التحديات التي تواجه الإنتاج الدرامي هو ضمان استمرارية السوق المصري في الدراما، وعدم تقليل الأعمال نظرًا للظروف المحيطة، إضافة إلى أنه تم مناقشة جدول أعمال طويل جدًا، أما الأسعار لم نستغرق في الحديث عنها وقت كبير ولم نحددها حتى الآن.

 

وأكد أن الاتحاد هو الحلقة الأقوى في ضبط السوق، منوهًا بأن قوائم الأجور المعلنة مفبركة، كما أننا ناقشنا ضوابط الإنتاج بشكل عام، معقبًا: "من السذاجة تقليص الأشخاص الذين نعمل بهم، وليس من مصلحتنا ذلك".

 

فيما قال الدكتور محمد الباز، إن هناك تحديات كبيرة في سوق الدراما في مصر، لذلك هناك مبالغات كثيرة جدًا من نجوم الدراما برفع أجورهم، مما يهدد صناعة الدراما، لذلك لابد من تنظيم هذه الصناعة.

ريمون مقار قناة النهار الإعلامي محمد الباز الشركة المتحدة توك شو

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