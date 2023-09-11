طارق الجنايني عن اجتماع الشركة المتحدة باتحاد المنتجين: تنظيم العلمية الإنتاجية

كشف المنتج طارق الجنايني، تفاصيل اجتماع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية.

وقال طارق الجنايني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نناقش المشاكل المتواجدة في الصناعة وندرس كيفية الحفاظ على مكتسبات صناعة الدراما في مصر ".

وأضاف طارق الجنايني:" صناعة المحتوى الدرامي في غاية الأهمية وتستفيد منها الدولة"، مضيفا:" مصر لها ريادة في صناعة الدراما ".

وتابع طارق الجنايني:" نستهدف الحفاظ على تنظيم العملية الإنتاجية للدراما في مصر ونحاول التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي ".

واكمل طارق الجنايني:" أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما قامت به من أدوار من أجل مزيد من التقدم والإزدهار لصناعة الدراما ".