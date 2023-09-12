أهالي ديرمواس بالمنيا يؤدون صلاة الغائب على الشهيد الثاني في إعصار دانيال

أدى أهالي اسمو العروس بديرمواس جنوب المنيا، صلاة الغائب على الشهيد الثاني بالقرية "أحمد محمد " الذي لقى مصرعه جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة الآلاف في مدينة درنة بليبيا بالمسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهالي.

ويعد الشهيد أحمد محمد هو الشهيد الثاني بعد أن أدى أهالي القرية ذاتها صلاة الغائب أيضًا على جثمان الشهيد أحمد نجاح عبد السلام الذي توفي أيضا جراء إعصار دانيال في مدينة درنة بليبيا.

فيما نعي البعض من أصدقاء الشهيد أحمد محمد أحمد وجيرانه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك شهيد لقمة العيش.

وفى هذا السياق أكد أهالي قرية اسمو العروس، أن أحمد سافر الي ليبيا من أجل البحث عن الرزق ويتمتع بحسن الخلق والطيبة.

وعلى جانب آخر،أكد نجل عمومته، أن نبأ وفاته جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة الآلاف، في مدينة درنة بليبيا، وصل إلينا قبل ساعات قليلة مشيراً إلى أنه تم دفن جثة الشهيد الثاني في ليبيا.

وفي سياق متصل قال عصام أبوزريبة وزير الداخلية في حكومة شرق ليبيا تعليقا على إعصار دانيال الذي ضرب البلاد أن : «الوضع مأساوي» وان التقارير الإعلامية الليبية، تقول أن يكون ما يصل إلى 2000 شخص قد لقوا حتفهم بعد أن تسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في شمال شرق ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري، أن هناك ما بين 5000 إلى 6000 شخص في عداد المفقودين في مدينة درنة الأكثر تضررا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة ووفقًا لتقرير «فوكس نيوز» قد يكون عدد الوفيات أعلى من ذلك بكثير، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة حجم الخسائر.

