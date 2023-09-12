عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي ديرمواس بالمنيا يؤدون صلاة الغائب على الشهيد الثاني في إعصار دانيال

الشاب أحمد محمد
الشاب أحمد محمد

أدى أهالي اسمو العروس بديرمواس جنوب المنيا، صلاة الغائب على الشهيد الثاني بالقرية  "أحمد محمد " الذي لقى مصرعه جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة الآلاف في مدينة درنة بليبيا بالمسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهالي.

ويعد الشهيد أحمد محمد  هو الشهيد الثاني بعد أن أدى أهالي القرية ذاتها صلاة الغائب أيضًا على جثمان الشهيد أحمد نجاح عبد السلام الذي توفي أيضا جراء إعصار دانيال في مدينة درنة بليبيا.

محافظ المنيا يبحث مع مؤسسة بنك الطعام المصرى سبل دعم صغار المزارعين

قافلة طبية توقع الكشف مجانا على 1903 حالات بقرية بني قمجر في المنيا

فيما نعي البعض من أصدقاء الشهيد أحمد محمد أحمد  وجيرانه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك شهيد لقمة العيش.

وفى هذا السياق أكد أهالي قرية اسمو العروس، أن أحمد سافر الي ليبيا من أجل البحث عن الرزق ويتمتع بحسن الخلق والطيبة.

وعلى جانب آخر،أكد نجل عمومته، أن نبأ وفاته جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة الآلاف، في مدينة درنة بليبيا، وصل إلينا قبل ساعات قليلة مشيراً إلى أنه تم دفن جثة الشهيد الثاني في ليبيا.

وفي سياق متصل قال عصام أبوزريبة وزير الداخلية في حكومة شرق ليبيا تعليقا على إعصار دانيال الذي ضرب البلاد أن : «الوضع مأساوي» وان التقارير الإعلامية الليبية، تقول أن يكون ما يصل إلى 2000 شخص قد لقوا حتفهم بعد أن تسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في شمال شرق ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري، أن هناك ما بين 5000 إلى 6000 شخص في عداد المفقودين في مدينة درنة الأكثر تضررا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة ووفقًا لتقرير «فوكس نيوز» قد يكون عدد الوفيات أعلى من ذلك بكثير، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة حجم الخسائر.
 

إعصار دانيال الشهيد أحمد محمد جنوب المنيا ديرمواس شهيد لقمة العيش موقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن نبأ سارا لجماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يفتتح "أهلا مدارس" ويعلن إقامة معارض بالمراكز

شهيد لقمة العيش.. التفاصيل الكاملة لوفاة شاب منياوي في إعصار دانيال بليبيا

حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة والعشوائية من شوارع ديرمواس بالمنيا

محافظ المنيا: رضا المواطن هدفنا

حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمراكز المنيا

تحرير 182 محضرا خلال حملة للإشغالات بالأحياء والشوارع الرئيسية في المنيا

ضبط 49 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

محافظ المنيا يستقبل وفد اللجنة التنفيذية لمبادرة "المشروعات الخضراء الذكية"

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. اقترب العد التنازلي لإعلانها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلانها

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ