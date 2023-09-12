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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتأهل لقبل نهائي البطولة الإفريقية لتنس الطاولة

صدى البلد

تمكن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني المصري لتنس الطاولة من التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات الفرق ضمن منافسات البطولة الإفريقية لتنس الطاولة، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

حيث تغلب رجال المنتخب المكون من "عمر عصر، يوسف عبد العزيز، ومحمد البيالي" من التغلب على منتخب ساحل العاج بنتيجة 3-0 في المباريات.

 

فيما تمكن سيدات مصر المكون من "دينا مشرف، هنا جودة، مروة الهضيبي" من الفوز على سيدات جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباريات.

 

ليواجه رجال المنتخب في قبل النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب مدغشقر.

 

فيما ستواجه سيدات مصر، سيدات المنتخب التونسي، بعد تغلب سيدات تونس على اثيوبيا بنتيجة 3-0 في المباريات.

 

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة كلا من عمر عصر ، و خالد عصر ، أحمد صالح ، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، واللاعبات هنا جودة ، دينا مشرف، يسرا حلمى ، أميرة يسرى بالإضافة إلى التؤام مروة و مريم الهضيبى.

 

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من ماجد عاشور مدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام وجيهان السيد مدربة لمنتخب السيدات.

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