عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تونس تحتل المركز الخامس في البطولة الأفريقية للطائرة بالقاهرة

صدى البلد

 

احتل المنتخب التونسي للكرة الطائرة المركز الخامس في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن منتخب تونس «حامل اللقب» من الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة.

وجاءت نتائج باقي المباريات الترتيبية كالتالي:

احتساب فوز تشاد على المغرب بنتيجة 3/0 «بعد انسحاب المغرب» في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

فوز كينيا على غانا 3/2 في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

فوز السنغال على جامبيا 3/0 في مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

فوز تنزانيا على بوروندي بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

وبذلك يكون ترتيب الفرق من الخامس وحتى الخامس عشر كالآتي:

5-تونس
6- رواندا
7-تشاد
8-المغرب
9- كينيا
10- غانا
11- السنغال
12- جامبيا
13- تنزانيا
14- بوروندي
15- مالي

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين مصر والجزائر في السابعة من مساء غدًا الأربعاء على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

البطولة الافريقية الخامسة مساء الدكتور مصطفى مدبولى البطولة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

موضوعات متعلقة

مصر تتأهل لقبل نهائي البطولة الإفريقية لتنس الطاولة

ترشيحاتنا

"دانيال" تقضي على درنة.. عاصفة إنسانية في ليبيا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. اقترب العد التنازلي لإعلانها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلانها

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ