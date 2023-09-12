منتخب الطائرة الشاطئية يواجه الفائز من الجزائر وأندرو بدورة البحر المتوسط

أسفرت قرعة منافسات الكرة الطائرة عن مواجهة منتخبنا الوطني للرجال للفائز من أندرو والجزائر في الدور التمهيدي لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية، المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

وأقيمت اليوم قرعة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية والتي وضعت منتخبنا في مواجهة الفائز من منتخب أندرو أمام منتخب الجزائر في الدور التمهيدي الثاني للتأهل لدور المجموعات حيث يشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .

ويخوض منتخب الرجال للكرة الطائرة مباراته يوم غدا الأربعاء في الرابعة عصرا.

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة محدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

ووصلت اليوم إلى مدينة هراكليون بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في منافسات البطولة.