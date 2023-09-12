الهلال الأحمر المصري: فريق مدرب على أعلى مستوى في طريقه إلى ليبيا

قال لطفي غيث ، مدير العمليات بالهلال الاحمر المصري، إن هناك متابعة للأضرار المتلاحقة بالمدن المختلفة في ليبيا لإرسال الاحتياجات الأساسية، وهي موجودة ضمن المخزون الاستراتيجي، متابعا أنه تم تجهيز معونة كاملة بحمولة 87 طنا، تشمل خيم وبطاطين ومراتب وملابس.

وأضاف لطفي غيث، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يتم تجهيز فريق متخصص من فرق الإنقاذ المدربة وهي أولى الفرق المدربة بالشرق الأوسط التي تقوم بعملية الإنقاذ في مناطق السيول والأمطار العنيفة.

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ مدرب على أعلى مستوى ، ومجهز بأعلى الامكانيات ، ويضم فريق من المتطوعين ، وهو في طريقه إلى ليبيا.

ولفت إلى أن هناك تواصل مع الهلال الأحمر الليبي لتحديد الاحتياجات المطلوبة من المواد الأساسية.