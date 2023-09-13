هل أصبح «كورونا» فيروسًا موسميًا؟|لقاح جديد يحمي من متحوراته حول العالم

يشهد العالم انتشارًا جديدًا لمتحورات مختلفة من فيروس كورونا بعد أن كان قد هدأ في وتيرة انتشاره حول العالم، حيث وافقت أمريكا على لقاحات محدثة على أمل الحماية منه.

ويتيح القرار الذي أصدرته «إدارة الغذاء والدواء» الأمريكية، أحدث الجرعات من شركتي «موديرنا» و«فايزر» وشريكتها «بايونتيك» أمام معظم الأمريكيين حتى لو لم يحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا من قبل، فيما يعتبر جزءا من التحول لمعالجة المتحورات الخريفية لـ«كوفيد-19» تماما مثل الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.

إلى ذلك، من المقرر أن تصدر لجنة استشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصيات، بشأن من يحتاج أكثر إلى اللقاحات المحدثة. يمكن أن تبدأ التطعيمات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويمكن إعطاء لقاح «كوفيد-19» ولقاح الإنفلونزا في نفس الزيارة.



وقالت شركة «نوفافاكس»، وهي الشركة الثالثة التي تقدم لقاح «كورونا»، إن لقاحها المحدث لا يزال قيد المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء.