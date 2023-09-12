ليس له علاج..تفشي فيروس جديد يتسبب في وفاة شخص داخل هذه البلد

شهدت مدينة في الهند وفاة أحد الاشخاص متأثرا باصابته بفيروس نيباه الذي لم يكتشف الأطباء له علاج حتى الان.

وبحسب وكالة رويترز، أبلغت وزارة الصحة في ولاية كيرالا عن حالة معزولة من مرض فيروس نيباه في مقاطعة كوزيكودي التابعة لولاية كيرالا في الهند، الاسبوع الماضي.

وفي 29 أغسطس أصيب صبي عمره 12 عاماً بحمى منخفضة الدرجة، والتمست أسرته الرعاية في مرفق محلي للرعاية الصحية. وفي 31 أغسطس، نقل الصبي بين مستشفيات عدة بسبب تدهور حالته. وبعدها تأكد وجود فيروس نيباه لدى الصبي في عينات البلازما والسائل النخاعي والمصل. وفي 5 سبتمبر، فارق المريض الحياة وأجريت عملية دفن وحرق آمنة لجثته في اليوم نفسه في كوزيكودي.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يسبب مرض نيباه ارتفاعاً نسبياً في نسبة الوفيات من مجموع الحالات المصابة به، وهو مرض حيواني المصدر نشأ في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي، علماً بأن التفشي الأخير للمرض هو الخامس له في الهند.

مع أنه لا تُتاح لقاحات أو علاجات مرخّصة لمرض فيروس نيباه، فإنه تم تطوير أجسام مضادة تجريبية أحادية النسيلة لعلاج المرض في إطار استعمالها لدواع إنسانية، بحسب منظمة الصحة.