دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح في تونس، هاشمي الوزير، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "EG.5" لدى رضيع.

وأوضح الوزير، أن حالة الرضيع مستقرة بعد مغادرته مستشفى شارنيكول، ولم يتسبب في حالة عدوى داخل المؤسسة الاستشفائية أو في محيط عائلته.

ولفت إلى أن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا لا يمثل تهديداً على صحة المواطنين مقارنة بالمتحورات الأخرى التي أثرت بشكل واضح على المنظومة الصحية.

وقال الوزير: "لقد قمنا بقرابة 70 تقطيعاً جينياً منذ شهر يوليو الماضي، والتي أظهرت أنه لا يوجد متحور مهيمن من فيروس كورونا حالياً في تونس".