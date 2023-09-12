قطاع الأعمال: تطوير الغزل والنسيج تكلف ما يزيد عن 50 مليار جنيه

‏قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وهذا المشروع القومي تكلفته تزيد عن 50 مليار جنيه وهو عبارة عن 65 مصنع ومبنى خدمي على مستوى الجمهورية يشمل دمج ما يقرب من 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات.

وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، انه يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة في المحلة وإعادة تأهيل 3 مصانع أخرى تعمل في الغزل والنسيج، مضيفا أن "مصنع غزل 4" سيكون بداية افتتاح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والمصنع حاليا في مراحل التشغيل التجريبي وهو في هذه المرحلة قرابة الشهر ويتم تجربة الإنتاج واختبارات قطع الغيار للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القسوة، ‏والطاقة الإنتاجية اليومية القصوى للمصنع هي 18 طن غزول من اجود أنواع الغزول على مستوى العالم.