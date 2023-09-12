برلماني: حجم صناعة الأدوية بالعالم سيصل لـ 2 ترليون دولار

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، أن صناعة الأدوية العالمية صناعة استراتيجية، مهمة للعالم، وأن العالم يضع صناعة الأسلحة والأدوية، كأولوية أولى.

وأضاف وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " دردشة طبية" تقديم الدكتور هاني عوض الله، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن صناعة الأدوية في العالم كله، 1.5 ترليون دولار، وخلال عام 2026 ستصل لـ 2 ترليون دولار.

وكشف أن أكبر مصانع للأدوية، موجودة في الهند وبها 20 ألف مصنع، و الصين 6000 مصنع، وإنجلترا بها 500 مصنع، ومصر بها 174، منهم 156 مصنع قطاع خاص، 9 مصانع مختلفة الجنسيات، وهناك 9 مصانع تابعة لقطاع الأعمال.

ولفت إلي أن صناعة الأدوية بدأت عام 1939، وأن مصر من أكبر منتجي الأدوية في الشرق الأوسط، ومصر دولة رائدة.



