إنذار شديد اللهجة| رسالة هامة من علاء نبيل لـ فيتوريا بشأن ودية تونس

أكد علاء نبيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن صعود منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا ليس إنجازًا، والاختبار الحقيقي في البطولة القادمة، مشيرًا إلى أن واقع المنتخب صادم وإذا كان التأهل إنجاز بالنسبة للبعض، وإذا كان التأهل على حساب إثيوبيا ومالاوي إنجاز فـ "هارد لك للكرة المصرية".

وقال علاء نبيل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهداف التي استقبلها المنتخب كانت بسبب عدم وجود ضغط، وأخطاء الدفاع، ولم يكن هناك عمل تكتيكي واضح من جانب روي فيتوريا، شاهدنا اليوم مجرد تقسيمة فقط، منتخب تونس استطاع التعامل بشكل جيد ويمتلك لاعبين قادرين على التحكم في رتم اللقاء وتعامل معها كأنها رسمية".

علاء نبيل: صعود منتخب مصر لأمم أفريقيا ليس إنجازًا.. وودية تونس «إنذار شديد اللهجة» لـ فيتوريا

وأضاف: "هناك 18 ناديًا في الدوري المصري لديهم لاعبين، كان من الممكن الاستعانة بظهير أيسر، والمنتخب قد يكون تأثر نوعًا ما أمام تونس، لكنهم ليسوا السبب في الخسارة فقط، ومنذ فترة طويلة نتحدث عن أن النتائج أهم من الأداء، رغم أن الشعب المصري "ذواق" ويعشق كرة القدم، مازلنا نتذكر أهداف مصر في 98 وأهداف البطولة بسبب الأداء الرائع مع الجوهري ثم حسن شحاتة في مختلف البطولات".

وواصل: "المباراة الودية «إنذار شديد اللهجة» لمنتخب مصر وروي فيتوريا قبل المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، وهدفنا الصعود للمونديال بكل تأكيد، لأن الجمهور المصري لن يقبل بغير ذلك، ولكن بالأداء الذي شاهدناه أمام تونس تبدو الأمور مقلقة للغاية".

وزاد: "فيتوريا أخطأ بعدم تجهيز البدلاء، كان عليه تجهيز بديل حارس آخر في غياب محمد الشناوي، والمفترض أنه جاء لصناعة منتخب قوي، واختيار لاعبين صغار السن، لكن اليوم رجعنا لنقطة الصفر، وأي مدرب مصري كان من الممكن أن يصعد لأمم أفريقيا، والمعركة القادمة هي نهائيات البطولة".

وأتم: "علينا أن نتدارك الأخطاء، ونستعد بقوة للمرحلة المقبلة".