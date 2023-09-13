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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس مهمة بشأن خسارة منتخب مصر أمام تونس بثلاثية |فيديو

مباراة مصر وتونس
مباراة مصر وتونس

تحدث كريم عبد المحسن، مراسل برنامج الماتش، عن بعض من كواليس مباراة مصر وتونس الودية، والتي انتهت بخسارة منتخب الفراعنة بهدف مقابل ثلاثة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقال عبد المحسن، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «مباراة تونس كانت أقل ما يمكن بالنسبة لمنتخب مصر مع روي فيتوريا».

وأضاف عبد المحسن: «سيناريو بداية المباراة بهدفين كان سيئًا للغاية، ولم يكن هناك ردة الفعل القوي لمنتخب مصر إلا في آخر 10 دقائق من الشوط الأول».

مراسل برنامج الماتش يكشف كواليس من مباراة مصر وتونس بعد خسارة الفراعنة

وتابع: «في الشوط الثاني لم يصل المنتخب بفرصة واحدة تقريبًا وكان هناك لاعبون خارج مستواهم وعلى رأسهم محمد صلاح».

وتحدث عبد المحسن عن أنه كان هناك بعض الشحن استمرت لدقيقتين ومدرب حراس مرمى منتخب مصر تعرض للطرد خلال مباراة وتونس.

وأشار عبد المحسن إلى أن نظرة فيتوريا كانت غاضبة جدًا ووضح ذلك وظهر أنه بسبب الخسارة وهو تحدث عن أن كل معسكر لديه مشكلة وقال إنه تمنى لو خسر بسبب أخطاء منه، في تلميح منه إلى أن الظروف الخارجية الخاصة بخروج لاعبي الأهلي من المعسكر لارتباطهم مع النادي.

مصر مصر وتونس تونس ستاد الدفاع الجوي حتحوت

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