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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس رياضية.. أسماء أبو اليزيد تخطف أنظار جمهورها

صدى البلد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها صورة جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

 

و ظهرت اسماء ابواليزيد بأطلالة جذابة بملابس رياضية ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تبرز جمالها، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

وأثارت الفنانة أسماء أبو اليزيد الجدل حول إطلالتها الأخيرة التي شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

 

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة جريئة مرتدية فستانا بلوز باللون الأبيض ،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .

 

وتتميز اسماء ابو اليزيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد اسماء ابو يزيد ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

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