طريقته عشوائية.. رضا عبد العال يفتح النار على فيتوريا

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مظلوم مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مظلوم مع منتخب مصر بسبب وجود لاعبين غير مناسبين للعب بجواره في صفوف منتخب مصر".

رضا عبد العال يفتح النار على فيتوريا



وتابع عبد العال: "طريقة لعب فيتوريا مع منتخب مصر"عشوائية" ولا يوجد خطة واضحة داخل أرض الملعب".