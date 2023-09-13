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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حلمي: نلتمس العذر لـ«فيتوريا».. والأداء المصري لم يكن جيدًا أمام تونس

المنتخب المصري
المنتخب المصري

أكد محمد حلمي مدرب الزمالك السابق، أن أداء منتخب مصر أمام تونس في اللقاء الودي لم يكن جيدًا، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري يقدم مستوى جيدًا عندما يكون تحت ضغوط، لذلك لم يتم التعامل بجدية كاملة مع اللقاء الذي أقيم أمام نسور قرطاج.

وقال “حلمي” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كان المفترض أن نقدم أداءً أفضل من لاعبي مصر أمام تونس، وظهرت هناك أخطاء كثيرة على مدار اللقاء".

وتابع: "لم نعرف أهداف فيتوريا من اللقاء، وهل كان يريد التأكيد على أمور معينة أم لا؟، المباريات الودية الدولية مختلفة تمامًا كان لابد من التعامل معها بجدية أكثر".

وأضاف: "يجب أن نتحمل فيتوريا في المباريات الودية، خصوصًا بعد ما حقق الهدف المطلوب خلال الفترة الماضية، قد يكون المدرب لديه خطط وأهداف معينة".

وأتم: “المنتخب المصري دائمًا يتألق ويظهر بشكل مختلف في البطولات المُجمعة، يجب أن نلتمس العذر للاعبين والجهاز الفني، رغم أن الخسارة "محسوبة علينا”، والأداء كان سيئًا، لكن نعذر الجهاز الفني".

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