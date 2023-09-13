رسميا.. بداية محادثات كيم وبوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية

بدأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثاتهما رسميًا، حيث جلسا بجانب بعضهما البعض أمام أعلام البلدين في قاعدة فوستوشني الفضائية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وحذر مسؤولون أميركيون من أن المحادثات قد تشمل صفقة أسلحة محتملة قد توفر خلالها بيونج يانج أسلحة لموسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا.

واظهرت لقطات من روسيا، كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهي تقف إلى جانبه في مركز فوستوشني كوزمودروم الفضائي في روسيا.

وأمكن رؤية كيم يو جونج، وهي تنظر من فوق كتف شقيقها بينما كان يوقع في سجل الزوار داخل مركز الفضاء الروسي.

وكتب الزعيم الكوري الشمالي : "روسيا هي من صنعت أول فتح للفضاء..." قبل أن تبتعد الكاميرا عما كتبه.

يقوم الزعيم الشمالي كيم جونج أون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بجولة في مركز فضائي في أقصى شرق روسيا، قبل محادثات الأسلحة المتوقعة.

ورداً على أحد المراسلين الذي سأل عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في "إطلاق أقمارها الصناعية وصواريخها"، أجاب بوتين: "هذا هو بالضبط سبب مجيئنا إلى هنا".