الكشف على 1421 حالة بالمجان خلال قافلة طبية بالقليوبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، قافلة طبية مجانية، في قرية كفر الشموت بمركز بنها؛ وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، إن القافلة ضمت جميع التخصصات والكشف والعلاج بالمجان على يد مجموعة متميزة من الأطباء، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل، وبالتنسيق مع الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية ومدير الرعاية الأساسية.

وأضاف أن القافلة قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة، حيث تم الكشف على 1421 حالة، وتسليم الأدوية لهم مجانا، وإجراء جميع التحاليل والأشعة بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، بوجود أخصائيين واستشاريين في تخصصات "الباطنة- جراحة عامة- أطفال- أمراض نساء- تنظيم أسرة- رمد- جلدية- أسنان".