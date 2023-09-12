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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية بالمستوى الأول لليوم الثالث على التوالى فى مؤشرات أداء 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

واصلت محافظة القليوبية التقدم والصدارة بين المحافظات حيث حققت المستوى الأول لليوم الثالث على التوالى فى مؤشرات الأداء اليومى بالخدمات المقدمة بمبادرة 100 يوم صحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يونيو الماضى والتى من المقرر استمرارها حتى أول شهر أكتوبر. 

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن المبادرة تخدم جميع أبناء المحافظة عن طريق فرق ثابتة بجميع وحدات الرعاية الأولية، وفرق أخرى متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة، حيث يتم الكشف المبكر عن الأورام وعلاجها، وفحص السمعيات لحديثى الولادة وصحة المرأة وصحة الأم والجنين، والاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، وفحص الأمراض الوراثية.

وكشفت أنه يأتى هذا برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية ومدير الرعاية الأساسية.

القليوبية محافظة القليوبية الرعاية الأولية صحة المرأة وزير الصحة والسكان

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