اعتزلت الحب والزواج والعلاقات.. تصريح جرئ من رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها اعتزلت الزواج، والحب واعتزلت العلاقات، وأنها الآن تعيش لـ نفسها، وأولادها، ولـ شغلها، معلقة :" عايز أكون مبسوطة".

أضافت رانيا يوسف خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك نجوم كبار ومميزين ومتزوجين، وأن الفنانة عندما تتزوج من شخص خارج الوسط الفني، تعاني من المشكلات.

وأشارت إلي أن الفنانة من الممكن أن تسافر خارج البلاد ولمدة أسبوع، ومن الممكن أن تعود لـ البيت في وقت متأخر، ففي حالة زواج الفنانة من فنان يكون متفهم لهذا الأمر.

ولفتت إلي أن الفنانة مني زكي، وأحمد حلمي، مثال حي لـ العلاقة الزوجية المميزة.

ربيت بناتي على الحرية



وأشارت رانيا يوسف إلى أنها حرصت على أن تربي بناتها على الحرية، واتخاذ القرارات المناسبة لشخصية كل منهن، لأن هذه الحياة الطبيعية، خاصة في ارتداء الملابس والدراسة.

