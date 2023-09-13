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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي

الذهب ينخفض مع ترقب
الذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1993.30 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، ومع ارتفاع أسعار الطاقة فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيكون أعلى.

وعلى الرغم من التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر، فإن البنك المركزي سينتظر على الأرجح حتى الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران 2024 أو بعد ذلك قبل خفض الفائدة، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 22.92 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.5 % إلى 905.49 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1230.44 دولار للأوقية.

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