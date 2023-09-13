هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية جديدة، حيث عوَّض سعر الدولار خسائر مطلع الأسبوع الجاري، إذ ارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- خلال تداولات اليوم، بنسبة 0.2%.

يأتي هذا، بعد أن ارتفع الدولار لـ 8 أسابيع متتالية، مسجلاً ارتفاعا منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 1.1%.

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وتميل الأسواق إلى احتمال بنسبة 92% أن يقوم البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم، بتثبيت الفائدة دون تغيير، واحتمال آخر بنسبة 43% أن يقوم البنك برفع الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-9-2023، وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر، قبل قرار مرتقب من الحكومة بشأن مبادرة “زيرو جمارك” خلال أيام، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الأصفر من عيار 21 ، فهو يهتم به شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الذهب المصرية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية من 1,877 جنيها للبيع في محلات الصاغة اليوم ، بعد أن وصل إلى نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي.