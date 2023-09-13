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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات.. الكشف على 1000مريض بمنطقة 120 فدان بمايو

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

نظم النشاط الاجتماعي فعاليات القافلة الطبية التوعوية لمنطقة ١٢٠ فدان بمدينة 15 مايو، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانًا، متضمنة ست تخصصات وهي العظام والأنف والأذن والرمد والأطفال والباطنه والنساء، خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

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وتم خلال القافله الكشف عن مرض القدم السكري والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والتوعية من مخاطرهم، حيث تعقد القوافل الطبية بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، ولنشر الوعي وتعظيم الدور المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة خاصة في أسبوع شباب الجامعات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.

وشارك في القافلة 18 جامعة من الجامعات المشاركه في أسبوع شباب الجامعات، الذين قدموا ادويه وشاركوا في القافله، حيث تأتي هذه القافلة ضمن المسابقات التي يعقدها النشاط الإجتماعي لاختيار أفضل الطلاب الذين تفاعلوا وعملوا خلال القافلة وذلك على مستوى الجامعات المصرية، وتقام فعاليات مسابقات النشاط الاجتماعي تحت إشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعقدت القافلة برئاسة الدكتورة رشا رفاعي القائم بعمل عميد كليه الطب جامعة حلوان ورئيس اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة والدكتورة ياسمين عمروسي أستاذ مساعد بكليه الطب والدكتورة سلوي حسين المدرس بكليه الطب، واطباء من مستشفى الطلبة، تحت اشراف الدكتور محمد فايز نائب مدير مستشفى الطلبه، بالكشف على مايفوق ١٠٠٠ حالة وصرف العلاج لهم.

هذا ويرأس تحكيم مسابقه القوافل الطبية الدكتورة ياسمين عمروس الأستاذ المساعد بكلية الطب وعضوية الدكتورة صفاء طوبار  الاستاذ بكليه الصيدلة والدكتور محمد سمير كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور أحمد عبد المحسن مدرس كلية الصيدلة والدكتورة سلوى حسين مدرس بكلية الطب.

النشاط الإجتماعي فعاليات القافلة الطبية لمنطقه ١٢٠ فدان أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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