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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام ناجح واللقب سويسرى فى بطولة مصر الدولية للجولف بالجونة

صدى البلد

اسدل الستار على فعاليات بطولة مصر الدولية للجولف للرجال رقم 102 والتى استضافتها مدينة الجونة بمشاركة 13 دولة.

وحققت البطولة التى استمرت منافساتها على مدار ثلاثة أيام النجاح المنشود رياضيا وسياحيا .

وشهدت الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة الإعلان عن تتويج بطل جديد بلقب البطولة العريقة بطولة مصر الدولية وهو اللاعب السويسرى مارك شتنهاوسر  الذى سدد 212 ضربة مسجلا 4 ضربات فوق المعدل ليكتب اسمه فى القائمة الذهبية للحائزين على لقب بطولة مصر الدولية العريقة.

وجاء ثانيا اللاعب المغربى سنان مهلى بفارق ضربتين حيث سجل ضربتان تحت المعدل وتلاه فى المراكز من الثالث الى الخامس كل من الثنائى الجنوب افريقى على الترتيب كيجان كورسبى وجونرى لوديك ثم السويسرى جين ليون وسجل كل منهم ضربة تحت المعدل.

عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة والأخيرة اقيمت مراسم توزيع جوائز البطولة وقام بتسليمها كل من نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير ورئيس القطاع التجارى وتطوير الاعمال لمدينة الجونة محمود عاشور وعضو مجلس إدارة اتحاد الجولف محمد عطاالله.

وقام تيمور وعاشور وعطاالله بتهنئة اللاعبين الفائزين واثنوا على أدائهم القوى فى البطولة التى شهدت منافسات مثيرة ومواجهات قوية للغاية .

ووجه ابو الخير رسالة تقدير وتحية لكل الوفود المشاركة مؤكدا على انتظار عودتهم فى العام المقبل.

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اتحاد الجولف السويسري بطولة مصر الدولية للجولف الوفود المشاركة توزيع جوائز تطوير الأعمال تيمور ابو الخير مدينة الجونة محمود عاشور محمد عطا

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