على اليابان التوقف.. روسيا تعرب عن قلقها البالغ من تصريف مياه فوكوشيما

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها تشعر بالقلق؛ إزاء تصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة، في المحيط، ودعت طوكيو إلى تقديم معلومات مفصلة عن هذه العملية.

وبدأت اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما إلى المحيط الهادئ، الشهر الماضي، وواجهت انتقادات شديدة من الصين التي حظرت على الفور جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن طوكيو تفتقر إلى الشفافية بشأن هذه القضية. مضيفة: “لا نرى أي شفافية أو انفتاح من طوكيو”.

وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن تقدم اليابان جميع المعلومات الضرورية والمفصلة ذات الأساس العلمي إلى الدول المعنية بشأن عملية التصريف.

وقالت زاخاروفا: "لسنا الدولة الوحيدة التي تعرب عن مثل هذه المخاوف، فالصين فعلت ذلك أيضاً، واليابانيون أنفسهم فعلوا ذلك".

وأدى زلزال هائل وتسونامي في عام 2011 إلى انهيار نووي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل قبل 25 عاما، في ما كان يعرف آنذاك بأوكرانيا السوفيتية.

وتقول اليابان إن إطلاق المياه آمن، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت أيضًا إلى أن التأثير الذي قد يحدثه على الناس والبيئة "ضئيل".