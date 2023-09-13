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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 800 لاعب.. غدا انطلاق بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش

صدى البلد

تنطلق غدا الخميس بطولة نادي بلاك بول المفتوحة للاسكواش، بمشاركة  800 لاعب ولاعبة في جميع المراحل السنية، والتي تبدأ من الناشئين تحت 11 سنة مرورا بكافة مراحل الناشئين تحت 23 سنة ثم عمومي الرجال ومراحل الرواد فوق 35 و45 سنة.

وأعلن محمد رائف عضو مجلس إدارة نادى بلاك بول ومدير عام البطولة، أن النادي حريص أن يبدأ الموسم الجديد ببطولة تستوعب مثل هذا العدد الضخم من اللاعبين.

وتابع رائف، أن النادي استعد لهذه البطولة جيدا ، بما يضمن نجاحها بالشكل المطلوب ، وقام بتوفير عدد كافي من الملاعب لإقامة جميع  المباريات في مواعيدها المحددة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للاسكواش، مع توفير فريق طبي متكامل يضم متخصصين في العناية بإصابات الملاعب، كما وفر سيارة إسعاف متواجدة علي باب النادي لمواجهة أي طوارئ واحتياجات طبية طوال أيام البطولة.

واختتم رائف تصريحاته ، مشيرا إلى أن البطولة تقام ضمن سلسلة البطولات التى يرعاها الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة.

وقال المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول، إن اهتمام النادي بالبطولات المحلية للناشئين لا يقل أهمية عن دعم النادي للبطولات الدولية للمحترفين، مشددا على أن لديه ثقة كبيرة بأن  رياضة الاسكواش ستظل منارة الرياضة  المصرية في جميع المحافل الدولية نتيجة الاهتمام بالقاعدة العريضة من الناشئين.

الاتحاد المصري للإسكواش البطولات المحلية الرياضة المصرية الرجال

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