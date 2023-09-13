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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام بأحدث ظهور لها خلال تواجدها فى لبنان.

 

و ظهرت رانيا يوسف ، بإطلالة أنيقة و مميزة خطفت بها الانظار بجمالها مرتدية فستان لامع باللون الازرق الغامق مكشوف الصدر و الأكتاف وهو ما جعل إطلالتها لافتة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات النوود وهو ما تماشى مع إطلالتها و تركت شعرها منسدلا على كتافيها .

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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