عمل القليوبية تختتم دورات تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة للشباب

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات برامج تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والحياكة وتخريج دفعة جديدة من المتدربات والبالغ عددها 17 متدربة وذلك بعد انتهاء فترة التدريب بواقع شهرين متتاليين.

كما جرى تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني على نفس المهنة لدفعة أخرى بلغ عددها 20 متدربة وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة" مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب ، وفي ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن مستويات معيشتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ؛ أنه فيما يخص وحدة التدريب المتنقلة فهي تتضمن ثلاث مهن (التفصيل والخياطة – كهرباء تركيبات - السباكة الصحية)، يتم تدريب الشباب من الجنسين راغبي التدريب عليها ، بمعدل 270 ساعة تدريبية فى الشهر بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة ، و 60 ساعة على مهنة كهرباء التركيبات ،و 60 ساعة على مهنة السباكة الصحية ، و منوهة إلى أن وحدة التدريب نقلت إلى قرية طحوريا بشبين القناطر بالقرية السادسة لتنفيذ البرنامج التدريبي والزمنى للقرية وتم تنفيذ عدد 3 دورات تفصيل وحياكة بإجمالي عدد 54 متدربة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة .

1f435aa9-1624-477e-9233-0ae56030b900

901019b6-ddd6-465e-b61d-afb810af9275

c8d9744f-0991-4483-a023-6c67a3394fe5

c8d9744f-0991-4483-a023-6c67a3394fe5

d9bcb123-2e74-4e48-9c66-6d7b77e82a27

237a3d9d-2875-42ca-a6df-6fc916563db3

1f435aa9-1624-477e-9233-0ae56030b900

2554d5ee-2289-4d84-aedf-53fb52d8c05e

c7228551-682c-40fe-bc9c-1bb661147893

901019b6-ddd6-465e-b61d-afb810af9275