السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف حدث لبعثة النادي الأهلي، فور الوصول إلى مدينة الطائف؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، يوم الجمعة المقبل.

وأكد شبانة، في تصريحات إذاعية، أن بعثة الأهلي أصيبت بصدمة عنيفة، أمس، فور الوصول لفندق الإقامة؛ عقب معرفة نبأ هزيمة منتخب مصر أمام تونس بثلاثية مقابل هدف.

وأضاف شبانة، أن بعثة الأهلي انزعجت من النتيجة، خاصة وأن جميع الاتهامات تم توجيهها للنادي؛ بسبب رحيل لاعبيه عن معسكر المنتخب.

وأضاف شبانة، أن تصريحات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، سببت انزعاجا شديدا للاعبين والبعثة.

ويواجه فريق الأهلي، نظيره، اتحاد العاصمة، يوم الجمعة المقبل، في السعودية، على لقب السوبر الإفريقي.