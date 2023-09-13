البحث العلمي: نعتزم إطلاق حزمة برامج ومبادرات لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم

أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر عزم الأكاديمية إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، وخدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم.



وأشار صقر - في تقريره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بشأن الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية (2022 - 2026) - إلى تركيز البرامج والمبادرات الجديدة على تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعميق التصنيع المحلي، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات المصرية.



وقال إن برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالي الحالي تشمل إنشاء (المختبرات/المعامل الوطنية) المتخصصة في مختلف أقاليم مصر المختلفة، وتنفيذ برنامج تحويل البراءات العلمية لمنتجات، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بهدف الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر بتنافسية عالية في الأسواق دعمًا لشعار "صنع في مصر".



وأضاف أن الأكاديمية ضمن خطتها التنفيذية القادمة ستطلق المرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة لإطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفني والفنيين.



وتابع أن الخطة تتضمن برنامجًا للزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومراكز البحث والتطوير بالصناعة، ويهدف البرنامج لتمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب بالمعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.



ولفت إلى أن مجلس الأكاديمية قد ناقش - في جلسته رقم 180 بتاريخ 25 يونيو الماضي - الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية مخرجات الخطط السابقة وأهم المخرجات البارزة لأنشطة الأكاديمية خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.



ونوه بأنه من أبرز هذه المخرجات بدء التصنيع التجاري لسيارة كهربائية محلية الصنع، ونجاح التصنيع المحلي للأجهزة الطبية بغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وتطوير الصوامع البلاستيكية، والتعاون مع وزارة الزراعة في إنتاج الأرز الهجين وتطوير إنتاجية محاصيل بعض الحبوب مثل القمح والذرة، وإطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصرين، فضلًا عن مبادرات جامعة الطفل وجهود النهوض بالعلوم الأساسية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ونوادي ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.



وأشار إلى أنه بمقدمة هذه المخرجات إنشاء المعمل المصري الصيني للبحوث والتطوير والابتكار والإنتاج نصف الصناعي للألواح الشمسية في سوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب، ونجاح نقل وتوطين وتشغيل هذه التكنولوجيات المتقدمة من الاتحاد الأوروبي والصين من خلال منح لا ترد.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بتبني البرامج والخطط التنفيذية للجهات الداعمة للبحث العلمي التابعة للوزارة، ومن بينها الأكاديمية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تتسق الخطط الموضوعة مع محاور وأهداف خطة التنمية للدولة، وكذلك مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي.



كما وجه بمراعاة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية.