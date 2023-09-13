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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ختام فعاليات النشاط العلمي والتكنولوجى بأسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ختام فعاليات النشاط العلمي والتكنولوجى ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، مؤكدا على اهتمام الجامعة بالطلاب وأفكارهم البناءة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الاسبوع يشهد لأول مرة هذا التنوع فى مسابقات النشاط العلمي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الطلاب في هذا المجال.

وحث الدكتور قنديل الطلاب على الحفاظ على أفكارهم والعمل عليها بإصرار وطموح، مشددًا على أهمية توثيق هذه الأفكار وتحقيقها على أرض الواقع، كما أشار إلى أهمية الاستفادة والاستغلال الامثل للوقت في تطوير الابتكارات والمشاريع البحثية .

و أكد رئيس الجامعة على أهمية دعم الابتكار وتشجيع البحث العلمي كوسيلة لتطوير المجتمع وتحقيق التقدم للوطن، وشجع الطلاب على التفكير الإبداعي وتطبيق الأفكار الجديدة في مختلف المجالات العلمية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل متعلم ومتميز، حيث يكتسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات من خلال المشاركة في تلك الأنشطة المتنوعة.

واعرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن فخرة بزخم المعرض بعدد كبير من المشروعات والابتكارات التى تعطى قيمة مضافة للمجتمع، موضحا اهتمام الجامعات باحتضان أفكار الطلاب ودعمها، مؤكدا على اهمية مشاركة الطلاب فى مثل هذه الفعاليات التى تسهم فى تبادل الخبرات والثقافات بينهم.

وقدم الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى، الشكر لكل الطلاب ومشرفى النشاط المشاركين من مختلف الجامعات وكذلك فريق اللجنة التنظيمية لمختلف مسابقات وفعاليات النشاط العلمى والسادة محكمى المسابقات والطلاب المتطوعين بتنظيم الفعاليات، مؤكدا على اهمية مشاركة الطلاب فى هذا المجال لتنمية شخصيتهم وتوسيع آفاقهم، إلي جانب تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات والمعاهد العليا.

واوضح ان عدد الجامعات المشاركة فى النشاط العلمي ٣٠ جامعة منهم ٢٣ جامعة حكومية، و٥ جامعات اهلية، وجامعة خاصة، بالاضافة الى وزارة التعليم العالي.

وتضمن فعاليات النشاط العلمي خلال الاسبوع مسابقة افضل جهاز ابتكارى ، مسابقة افضل جهاز ميكاترونيك، مسابقة الروبوت، مسابقة افضل عرض تقديمى، المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة، دورى المعلومات العلمية، مسابقة افضل قصة خيال علمي، مسابقة التغيرات المناخية ومسابقة لعبة الطاقة.

وتم عقد فعاليات النشاط العلمى تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس اللجنة العلمية، ا.مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسئول التنظيم للجنة العلمية.

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