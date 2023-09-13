صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

في أول ظهور إعلامي له في الشرق الاوسط كشف البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي النادي الأهلي في النمسا عن آخر المستجدات حول إصابات لاعبي القلعة الحمراء.

البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا هو من قام بإجراء جراحة الرباط الصليبي لنجوم النادي الأهلي أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمار حمدي وقام أيضا بإجراء العديد من العمليات الجراحية لنجوم الكرة العالمية (ساديو ماني وسانيه وزانيلو واوجبونا وديمرال وكيميتش وهيرنانديز وتوليسيو ونوير وجورتسيكا)

صدى البلد يستعرض تصريحات البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا عن آخر التطورات الخاصة بإصابات نجوم المارد الأحمر.

11 مفاجأة عن اصابات لاعبي الأهلي

قال البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا في تصريحات تليفزيونية : أول اتصال لي من مصر جاء من النادي الأهلي منذ 3 اعوام لفحص نجومه.

تابع البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : إصابات الرباط الصليبي تحتاج إلي تأهيل جيد و6 أشهر أصبحت الحد الأدنى للتعافي منها والان تحولت إلي 9 أشهر

أضاف البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : أكرم توفيق لاعب رائع ولا اعتقد أن الحماس الزائد وراء تكرار إصابته بالرباط الصليبي

استطرد البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : لدينا تعاون جيد جدا مع الفريق الطبي بالنادي الأهلي واتواصل معهم بشكل مستمر للاطمئنان على اللاعبين

وزاد البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : الاطقم الطبية بالأهلي هي من تحدد موعد عودة اللاعبين المصابين

وأكمل البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : مشاركة أكرم توفيق يجب أن تكون تدريجية واعلم إنه بدأ المشاركة في التدريبات وعودته ستكون قريبة للملاعب بقوة

واصل البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : كريم فؤاد لديه قوة ارادة رائعة ولكنه يحتاج إلي بعض التقويات في الركبة المصابة واقترب هو الاخر من العودة للملاعب

وقال أيضا البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : النصيحة دائما لاكرم توفيق وكريم فؤاد أن تتم متابعتهم عن قرب للتأكد من إعلان جاهزيتهما

واستطرد البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا : امام عاشور أصبح جاهز ذهنيا وبدنيا للعودة إلي الملعب بعد تعافيه من الإصابة

واشار البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا إلي أن إصابة امام عاشور صعبة جدا ومن الصعب التنبؤ بالوقت الذي يحتاجه للتعافي ولكن اللاعب كان في حالة جيدة جدا وعودة اللاعب يجب أن تكون تدريجية لتأمين جاهزيته بشكل تام

واختتم البروفيسور كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي الأهلي في النمسا حديثه قائلا : طبيب بايرن ميونيخ تواصل معي وطلب مني إجراء عمليات نجوم العملاق البافاري في 2018