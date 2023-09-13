الهلال الأحمر الدولي: وعورة السطح تتسبب في تأخير فرق البحث والإنقاذ بالمغرب

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن جمعية الهلال الأحمر تواصل جهود الإغاثة والدعم لمتضرري الزلزال الذي ضرب المغرب، وخلف آلاف الضحايا والمصابين خلاف الأضرار المادية.

وأضافت “الصايغ”، خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية": “إننا نقدم الإسعافات الأولية ونظمنا حملة متطوعين للتبرع بالدم للمتضررين من الزلزال”، لافتة إلى أن وعورة التضاريس بمنطقة الزلزال أخرت فرق البحث والإنقاذ عن الوصول بسرعة إلى المناطق المتضررة.

وأكدت أن “هناك جزءا مخصصا للدعم النفسي لمساندة المتضررين من الزلزال وتسهيل عودتهم إلى الحياة الطبيعية، وننسق كل الدعم الممكن بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين”.

تدمير شبكات المياه

وأوضحت أن هناك تدميرا لشبكات المياه والصرف الصحي ونقصا كبيرا في سلاسل الإمداد جراء زلزال المغرب.