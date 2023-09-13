بسمة عن فيلم أولاد حريم كريم: مش دايمًا بنكون مبسوطين بالكواليس.. فيديو

قالت الفنانة بسمة، إن شخصية دينا مندور التى قدمتها فى فيلم "حريم كريم" ، هى من أقرب الشخصيات لها وتعتبره من أكثر الأدوار التى تتفائل بها.

وأضافت بسمة خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "كلاكيت" الذى تقدمه لينه الطهطاوي ، أن أولاد حريم كريم يطرح موضوعات مختلفة تمامًا ومهمة ، وليست تكملة للجزء الأول، مشيرة إلى أنها فى بداية المشروع كانت قلقة بعض الشىء بسبب غياب الكثير من الأبطال، لكنها أدركت أن الفيلم يتضمن نوع دراما مختلف عن الجزء الأول.

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وتابعت قائلة : “احنا مش دايمًا بنكون مبسوطين وبنهزر فى كواليس التصوير، ولا علاقة لها بالسوشيال ميديا ، ومن الممكن أن يكون لدينا مشاكل فى حياتنا الشخصية ولكن هذه طبيعة مهنتنا”.

وأضافت بسمة، أنها بالرغم من أنها شخصية خجولة وقليلة الكلام ، إلا أنها كانت تشعر داخل الكواليس بكثير من الألفة والود بينها وبين فريق عمل الفيلم، مؤكدة أنه كان من أفضل الكواليس التى عاشتها الفترة الأخير.



أولاد حريم كريم

ويعرض فيلم «أولاد حريم كريم» حاليًا فى السينمات ، وهو من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.. وهو الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005، وشارك في الكثير من الفنانين ، وهما: ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين.