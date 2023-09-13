تكليف 3 وكلاء.. حركة ترقيات بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالغفار يونس، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وأصدر قرارًا بتكليف الدكتور نادي عبد الله عبد المجيد، الأستاذ بقسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وتكليف الدكتور أحمد عبد الله عبيد، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بنين بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.