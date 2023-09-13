العراق يعلن نزع السلاح من المجموعات المسلحة الموجودة على الحدود مع إيران



أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده لديها وسائل متعددة لحل الخلافات مع طهران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران.

وأوضح وزير الخارجية العراقي ان الدستور العراقي يؤكد عدم إفساح المجال أمام أي مجموعة لشنّ هجمات على دول أخرى.

وقال الوزير العراقي: تم نزع السلاح من المجموعات المسلحة الموجودة على الحدود مع إيران



وأشار الي أن المحادثات تطرقت إلى الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين استقيل في وقت سابق ، السفير الفرنسيّ لدى العراق ايريك شوفالييه.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الإهتمام المُشترَك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة، والذي يُؤكّد على الشراكة والتكامل الاقتصاديّ، ويناقش التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء تنسيق المواقف بين العراق وفرنسا في القضايا الإقليميَّة والدوليَّة، خلال الإجتماعات القادمة للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الحالي.