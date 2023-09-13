جامعة حلوان : بدء اجراءات التقدم للتنسيق الداخلي للكليات .. توجيه الطلاب بتحري الدقة قبل تسجيل بياناتهم في أي موقع

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ :

جامعة حلوان : بدء اجرائات التقدم للتنسيق الداخلي للكليات

اداب حلوان : نقبل طلاب الانتظام و الانتساب وفق لقواعد التنسيق الداخلي للاقسام

جامعة حلوان توجه الطلاب بتحري الدقة قبل تسجيل بيناتهم في اي موقع

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتائج تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ للمراحل الأولى و الثانية و من المقرر أن يتم إعلان تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ خلال الأيام القادمة .

ويتساءل الطلاب المرشحون لكليات جامعة حلوان عن إجراءات التقدم للجامعة و إجراءات التنسيق الداخلي للكليات .

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بدء اجرائات التقدم للكليات و بدء اجراءات الكشف الطبي و التنسيق الداخلي للمرشحين اليها.

و نوه انه علي الطلاب المرشحين للكليات تحري الدقة قبل تسجيل بياناتهم في اي موقع يتطلب تسجيل بيانات الطالب سوء للكشف الطبي او التنسيق الداخلي و متابعة المواقع الرسمية للجامعة .

وتشمل اوراق التقدم للجامعة للعام ٢٠٢٣ الاتي :

صورة من شهادة الثانوية العامة

صورة من شهادة الميلاد

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من بطاقة الترشيح ( يشترط أن تكون بطاقة الترشيح موجهة إلي كلية الآداب)

تدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – امان – بي – البريد المصري – سداد).

وقد كشفت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بجامعة حلوان لصدي البلد تفاصيل القبول و للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي 2023 ، لطلاب الثانوية العامة .

و اوضحت عميد كلية الاداب لصدي البلد ان الكلية تضم 18 قسما تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة وفقا لقواعد المجلس الاعلي للجامعات .

حيث تشمل الكلية اقسام " اللغة العربية ،اللغة الإنجليزية ، اللغة الفرنسية ،اللغة الألمانية ،اللغة الإيطالية ،اللغة الإسبانية ، اللغة الصينية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، علم النفس ، التاريخ ، الفلسفة ، الاجتماع ، المكتبات و المعلومات ، الاثار ، المسرح ، الاعلام .

و تابعت الدكتور مها حسني ان الكلية تقبل الطلاب بالشعبتين “ الادبي ، العلمي ” و يتم قبول حوالي ٤٠٠٠ الالف طالب بالكلية بنظامي “ الانتظام ، الانتساب ”

وكشفت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن التقدم لاقسامها يتم من خلال التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد لطلاب الثانوية العامة ثم التقدم للتنسيق الداخلي لاقسام الكلية

و تابعت الدكتور مها حسني عميد كلية الاداب بجامعة حلوان ان شروط الالتحاق باقسام كلية الاداب تشمل الاتي :



قسم اللغة العربية:

يتطلب قسم اللغة العربية حصول الطالب على درجة (56 درجة = 70٪) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة (اللغة العربية) في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري.



قسم اللغة الإنجليزية:

الحصول على (47 درجة) في اللغة الإنجليزية الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري .



قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات (لغة إنجليزية) اجتياز الحصول على 80٪ من درجة اللغة الفرنسية بامتحان الثانوية العامة وامتحان القبول الشفوي والتحريري بالقسم.



قسم اللغة الألمانية:

الحصول على درجة ( 30 درجة ) في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري.



قسم اللغة الإيطالية:

أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتكون المفاضلة بين المتقدمين بأعلى مجموع اعتباری .



قسم اللغة الإسبانية :

أن يكون مجموع اللغات ( الأولى والثانية واللغة العربية ) 85% وتكون الأولوية للطلاب للأسبانية في المرحلة الثانوية و حصل علي 37 من درجة المادة ، وعند التساوى الاحتكام للمجموع الكلي للثانوية العامة.



قسم اللغة الصينية:

المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب أعلى مجموع اعتباري وعلى مجموع كلي، واجتياز المقابلة الشخصية



قسم اللغات الشرقية وكذلك قسم اللغة العبرية وقسم الاجتماع وقسم الفلسفة :

يتم المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة



قسم علم النفس :

المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة .



قسم الآثار والحضارة:

المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري للثانوية العامة.



قسم علوم المسرح:

اجتياز المقابلة الشخصية الأفضلية للأعلى مجموعًا.

قسم الإعلام :

يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.



قسم التاريخ :

بدون شروط



قسم المكتبات والمعلومات:

حصول الطالب علي 60% في اللغة الإنجليزية إلي جانب اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم الجغرافيا:

بدون شروط