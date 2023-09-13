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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح : ساعة الصفر لشنّ عملية عسكرية بمخيم عين الحلوة لم تحد بعد

حركة فتح
حركة فتح


أكدت مصادر مسؤولة في حركة "فتح" أن ساعة الصفر لشنّ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة لم تحدد حتي الان.

وأبان المصدر  لـ"لبنان24" أن ما يجري اليوم هو أنَّ المجموعات المُسلّحة انتفضت ضدّ تعاون الدولة اللبنانية مع "فتح" وقرّرت شنّ هجماتها على أكثر من محورٍ قتاليّ.

وكانت صحيفة "الجمهورية " اللبنانية قد قالت ان وتيرة الاشتباكات على كافة محاور القتال في مخيم عين الحلوة قد وتصاعدت حيث أصيب  8 اشخاص بينهم مسعفين جراء الرصاص الطائش.

ويشار الي ان مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في مخيم عين الحلوة الحاج معين عباس قد اصيب أثناء القصف العشوائي على حي حطين ‎


وكانت حركة فتح قد شنت هجوما عنيفا علي حي حطين في مخيم عين الحلوة.

فيما أشارت صحيفة اللواء اللبنانية  الي اطلاق نار كثيف في المخيم حيث سمع إطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة في حي حطين داخل المخيم

وبينت كذلك ان الاشتباكات تجددت على محور جبل الحليب حي حطين في مخيم عين الحلوة

فيما سمع انفجار قذيفة في الهواء فوق بلدة الغازية جنوب صيدا خارج حدود مخيم عين الحلوة

والمحت الصحيفة الي ان رقعة الإشتباكات في عين الحلوة توسعت لتشمل حي الصفصاف. 

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