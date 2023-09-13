بعد انتقادات طارق الشناوي.. داليا البحيري تدعم مصطفى قمر: أنت نجم كبير أوى

نشرت الفنانة داليا البحيري ، مقطع من حفل الفنان مصطفى قمر أثناء غنائه فى كايرو جاز كلوب ، من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وعلقت داليا البحيري على المقطع قائلة: "مصطفى قمر نجم التسعينات فى كايرو جاز كلوب ، أنت نجم كبير أوي أوي و دا يثبت بالدليل القاطع انك من أقوى النجوم فى 2023.





انتقادات طارق الشناوي:

وقد أبدى الناقد طارق الشناوي عن رأيه في فيلم أولاد حريم كريم، قائلاً: من أسوأ الأفلام، علي إدريس مخرج مهم وزينب عزيز كاتبة مهمة، أنما اللي عملوه مش بس ملوش علاقة بالجزء الأول، دا ملوش علاقة بفن السينما اللي احنا بنعيشه دلوقتي، دا تراجع لزمن ما قبل الجزء الأول.

وتابع ، قائلاً: مشكلة مصطفى قمر أنه دائمًا عايش على الزمن القديم، ولما بتفشل كمطرب مش هتصعدك السينما، ومصطفى في عز فشله كمطرب قرر أنه يعمل فيلم، مع ناس مش مطلوبين أوي في السينما والوحيدة اللي كان ليها اسم ياسمين عبد العزيز عشان كدا هي الوحيدة اللي قالت لا.

أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" عرض مؤخرًا فى دور العرض السينمائية، وهو من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان،عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس. وهو يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005.