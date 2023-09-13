اندلاع حرب ضد روسيا.. تحذير أمريكي من مناورات الناتو بالبحر الأسود

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن مناورات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في البحر الأسود يمكن أن تؤدي إلى حرب مع روسيا.

وأضاف ماكجريجور، أن “البحر الأسود مهم بالنسبة لروسيا بقدر أهمية البحر الكاريبي بالنسبة لأمريكا. وأستطيع أن أراهن أننا إذا حاولنا إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، فسوف تتم مراقبتها عن كثب، وإذا اقتربت كثيرًا من أي شيء حيوي بالنسبة للروس فإنهم سيتحركون”.

وأوضح أن “مناورات حلف الناتو تهدد بمشاكل كبيرة لأمريكا”.

وقال ماكجريجور: "بعد كل شيء، أنهت روسيا صفقة الحبوب هذه لمجرد أن السفن كانت تحمل أسلحة ثم امتلأت بالحبوب. وهكذا مرة أخرى، قال الروس إنهم لم يعد بإمكانهم تحمل هذا الأمر. لذا، إذا فعلنا ذلك، فسنواجه مشاكل”.

وأضاف: "في النهاية، سنفقد السفن. الروس لن يقفوا مكتوفي الأيدي".

وأوضح ماكجريجور، أن هناك خطرا حقيقيا للغاية من أن تجد الولايات المتحدة نفسها في حالة حرب مع روسيا إذا أهملت.