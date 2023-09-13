هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

كشف الاعلامي خالد الغندور سبب عدم انضمام احمد فتوح لاعب الزمالك مع فريقه في مباراة ارتا سولار الجيبوتي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" هل اشترط يتساوى بعقد زيزو؟ 🤔🔥 طارق السيد يكشف طلبات أحمد فتوح لتجديد تعاقده مع نادي الزمالك 🏹👇

#اللعبة_الحلوة ".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن صعوبة لحاق الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأوضح المصدر أن الإصابة ستبعد الثنائي عن رحلة الفريق إلى تنزانيا بعدما تعرض أحمد فتوح لإصابة في عضلات البطن وأحمد سيد "زيزو" لإصابة بكدمة في القدم.